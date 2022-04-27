朱紅：匯豐績後續受壓，留意匯豐購20629/沽24665

如看好恒指，可留意恒指牛證59397)，收回價19600點，2022年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53832)，收回價20600點，2023年1月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

匯豐00005)公布第一季經調整除稅前利潤47.06億美元，按年跌25.1%，雖然業績勝預期，但集團表示今年內不按季派息的決定卻令市場失望。匯豐績後續受壓，失守50元關口低見48.8元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿10倍。或可留意匯豐牛證57929)，收回價45.88元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24665)，行使價48.83元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。或可留意匯豐熊證53651)，收回價58.88元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

國際金價偏軟，SPDR金ETF02840)跌穿1400元，曾低見1386元並創一個月新低。如看好SPDR金，可留意S金認購證11244)，行使價1600元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。紫金礦業02899)續跌，曾低見10.6元。如看好紫金，可留意紫金認購證15008)，行使價15.13元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

科技股普遍造好，騰訊00700)連跌5日後反彈，曾高見341.6元。如看好騰訊，可留意騰訊牛證61073)，收回價300元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證53862)，收回價365元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認沽證15005)，行使價248.68元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)連跌多日後股價顯著反彈，曾升逾7%高見87.9元。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證63207)，收回價78.8元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證53837)，收回價100.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

金融股普遍偏軟，友邦01299)曾逆市跌至74.1元創月內新低。如看好友邦，可留意友邦認購證12303)，行使價83.85元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證29000)，行使價65.95元，2022年6月到期，實際槓桿10倍。

國務院辦公廳發布文件，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉，推進充電樁等配套設施建設。新能源汽車股顯著造好，比亞迪01211)曾升逾4%，高見230.4元。如看好比亞迪，可留意比迪認購證13786)，行使價282.2元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證57690)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

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