朱紅：恒指兩萬點爭持，留意恒指牛55001/熊53833

如看好恒指，可留意恒指牛證55001)，收回價19700點，2022年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認購證12675)，行使價20500點，2022年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53833)，收回價20800點，2023年1月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)連日獲資金關注，周一25日)至周三27日)共錄得逾3500萬元資金流入。中移動股價於100天線見支持，回升至52元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證23283)，行使價58.05元，2022年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

中央指示全面加強基礎設施建設，基建股連日向好。中國建材03323)周五公布首季業績，股價績前續造好，升逾4%至10.6元。如看好中國建材，可留意國材認購證19044)，行使價10.9元，2022年7月到期，實際槓桿7倍。

美元匯價呈強勢，國際金價下跌，SPDR金ETF02840)回落至1380元。如看好SPDR金，可留意S金認購證11244)，行使價1600元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。紫金礦業02899)變動不大，於11.4元水平靠穩。如看好紫金，可留意紫金認購證15008)，行使價15.13元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

騰訊00700)反覆向好，但仍受制於340元關口，收報339.8元。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證53862)，收回價365元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認沽證15005)，行使價248.68元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)反彈，唯於10天線約90元前遇阻力，在88元水平爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證63207)，收回價78.8元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證53837)，收回價100.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

匯豐00005)連跌4日後反彈，在48.8元水平靠穩。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿8倍。

中國平安02318)周五公布業績，股價績前靠穩，於50元關口徘徊。如看好平安，可留意平安認購證15562)，行使價61.93元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。