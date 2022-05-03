朱紅：恒指曾重上兩萬一千點，留意恒指牛55000/熊51448

如看好恒指，可留意恒指牛證55000)，收回價19900點，2022年12月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證29445)，行使價22600點，2022年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51448)，收回價21300點，2023年1月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

科技股顯著造好，騰訊00700)曾升逾14%高見388元。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

據外媒報道，中美監管機構正就落實中概股審計底稿現場檢查等相關事實進行積極溝通，以免在美國上市的中國企業除牌。中概股顯著造好，阿里巴巴09988)升逾17%高見103.8元，重上100元水平。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證63207)，收回價78.8元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證18333)，行使價91.83元，2022年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證51458)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

金融股逆市偏軟，匯豐00005)微跌至48.5元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。

中國移動00941)好倉持續錄得資金流入，中移動股價靠穩，在52.4元水平整固。中移動認購證23283)已近全數沽清，如看好中移動，可留意中移認購證18806)，行使價53.05元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿11倍。

美匯持續於高位徘徊，國際金價表現反覆，SPDR金ETF02840)續於1400元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證11244)，行使價1600元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

據統計今年首季中國內地手機出貨量為7560萬台，小米01810)排名第五，出貨量為1060萬台。小米股價向好，重越10天線高見12.22元。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

蘋果公司業績勝預期，相關概念股造好，瑞聲科技02018)升近一成高見18.82元。如看好瑞聲，可留意瑞聲認購證23285)，行使價28.05元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

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