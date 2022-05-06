朱紅：恒指20天線爭持，留意恒指牛64680/熊69983

如看好恒指，可留意恒指牛證64680)，收回價20200點，2022年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證69983)，收回價21600點，2023年1月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

美元滙價高位回落，國際金價反彈，SPDR金ETF02840)連續多日錄得資金流入，S金表現向好，曾升至10天線約1393元水平。如看好SPDR金，可留意S金認購證11244)，行使價1600元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。紫金礦業02899)股價於100天線見支持，上升至11.26元。如看好紫金，可留意紫金認購證15008)，行使價15.13元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

中國移動00941)續於100天線好淡爭持，股價在51.5元附近窄幅牛皮。中移動好倉連日錄得資金流入，中移動認購證23283)已全數沽清，如看好中移動，可留意周四5日)新上市中移認購證16078)，行使價60.05元，2022年11月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿12倍。

美國證券交易委員會SEC)根據《外國公司問責法》將88家中概股公司納入第六批「預定除牌名單」，當中包括在港雙重上市的京東、網易等。中概股表現靠穩，阿里巴巴09988)續受制於50天線，在100元關口前好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證64699)，收回價88.8元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證51458)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

科技股個別發展，騰訊00700)走勢反覆，在50天線約380元水平遇沽壓，回落至366元整固。如看好騰訊，可留意騰訊牛證64736)，收回價350元，2022年12月到期，實際槓桿13倍。或可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67878)，收回價395元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

匯豐00005)走勢反覆，曾升越10天及100天線，唯尾市遇沽壓，回落至50.6元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。

內險股份個別發展，中國平安02318)續沿10天線約51.2元水平窄幅整固。如看好平安，可留意平安認購證15562)，行使價61.93元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證26965)，行使價47.95元，2022年7月到期，實際槓桿6倍。

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