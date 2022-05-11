朱紅：恒指再度失守兩萬點，留意恒指牛61064/熊50100

如看好恒指，可留意恒指牛證61064)，收回價18800點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證12675)，行使價20500點，2022年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50100)，收回價20900點，2023年1月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

市場憂慮原油需求減少，加上美元持續強勢，國際油價受壓，中國石油化工00386)曾跌至3.77元創月內新低。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。美滙呈強，國際金價偏軟，SPDR金ETF02840)回落至1360元水平，見2月中以來新低。如看好SPDR金，可留意S金認購證11244)，行使價1600元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

據報比亞迪01211)長沙廠房因氣體排放問題停產，比亞迪股價受壓，曾跌逾12%低見203.8元，創月內新低。如看好比亞迪，可留意比迪認購證13786)，行使價282.2元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。

科技股普遍下跌，騰訊00700)曾低見330元，接近上月低位所在的325.2元。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證50119)，收回價370元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認沽證15005)，行使價248.68元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)表現偏軟，曾跌近8%低見83.15元，阿里上月低位在81.2元。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證63207)，收回價78.8元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證51458)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

中國移動00941)股價創月內新低，跌至50元關口好淡爭持。如看好中移動，可留意中移認購證16078)，行使價60.05元，2022年11月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿19倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿12倍。

內險股普遍偏軟，中國平安02318)曾低見47元，接近3月中低位所在的45.8元。如看好平安，可留意平安認購證15562)，行使價61.93元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證26965)，行使價47.95元，2022年7月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)連跌多日，曾低見10.36元，創近兩年新低。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。