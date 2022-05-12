朱紅：科技股反彈，留意騰訊牛59436/熊67878

如看好恒指，可留意恒指牛證59228)，收回價19000點，2022年12月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證12675)，行使價20500點，2022年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50100)，收回價20900點，2023年1月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

科技股顯著反彈，騰訊00700)升至越10天及20天線，曾高見362元。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67878)，收回價395元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊認沽證15005)，行使價248.68元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)反覆靠穩，在86元水平整固。阿里好倉連日錄得資金流入，如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證63207)，收回價78.8元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。

芯片股普遍造好，中芯國際00981)周四12日)公布首季業績，股價績前顯著造好，曾高見16.38元，在20天線之上整固。如看好中芯，可留此中芯認購證14764)，行使價20.05元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。

據內媒報道，內地車企發迎來一輪漲價潮，汽車股普遍造好，比亞迪01211)曾升逾10%高見238元。如看好比亞迪，可留意比迪認購證13786)，行使價282.2元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。

美滙持續呈強，國際金價偏軟，SPDR金ETF02840)跌至1341元水平，再創2月中以來新低。如看好SPDR金，可留意S金認購證11244)，行使價1600元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。國際油價表現反覆，中國石油化工00386)變動不大，在3.85元水平徘徊。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

中國移動00941)連跌多日後於50元關口見支持，在51元水平好淡爭持。如看好中移動，可留意中移認購證16078)，行使價60.05元，2022年11月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿16倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿12倍。

匯豐00005)股價變動不大，續在48.3元水平靠穩。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿9倍。

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