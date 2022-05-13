朱紅：恒指無力偏軟，留意恒指牛61064/熊50570

如看好恒指，可留意恒指牛證61064)，收回價18800點，2022年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認購證12675)，行使價20500點，2022年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50570)，收回價20200點，2023年1月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)曾失守80元關口，低見79.9元並創月內新低。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證55051)，收回價73.8元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。

騰訊00700)於350元水平遇阻力，輕微回落至345元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67878)，收回價395元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊認沽證15005)，行使價248.68元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

美國通脹高於預期，國際金價上升，SPDR金ETF02840)曾升至1362元水平。如看好SPDR金，可留意S金認購證11244)，行使價1600元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。國際油價反彈，中國石油 00857)曾反彈至3.83元。如看好中石油，可留意中油認購證16368)，行使價4.81元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。

中國移動00941)表現偏軟，續於50元水平爭持。如看好中移動，可留意中移認購證16078)，行使價60.05元，2022年11月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿19倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿12倍。

友邦保險01299)連跌多日，跌至月內低位71.6元後股價見支持，逆市造好反彈至73元水平徘徊。友邦好倉連日錄得資金流入，如看好友邦，可留意友邦認購證12303)，行使價83.85元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證29000)，行使價65.95元，2022年6月到期，實際槓桿12倍。

小米集團01810)表現偏軟，跌逾6%低見10.3元，再創近兩年新低。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米熊證53846)，收回價12.28元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。