朱紅：騰訊周三業績，留意騰訊牛59432/熊64811

如看好恒指，可留意恒指牛證50988)，收回價19200點，2022年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認購證12675)，行使價20500點，2022年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50574)，收回價20800點，2023年1月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)將於周三18日)公布業績，市場關注其業務受疫情的影響情況，騰訊股價連日受制於10天線，在350元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證64811)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)逆市造好，曾高見86.25元，其後升幅收窄至84元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證55051)，收回價73.8元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。

美匯持續強勢，國際金價偏軟，SPDR金ETF02840)跌至1309元再創逾3個月新低，較3月高位回調逾12%。如看好SPDR金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿10倍。

中國移動00941)表現造好，升至10天線約51.4元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證16078)，行使價60.05元，2022年11月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿16倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿14倍。

金融股個別發展，匯豐00005)股價靠穩，在47.9元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)將於本週四（19日）公佈業績，公司股價續受制於10天線，在11.14水平好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米熊證53846)，收回價12.28元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。

中汽協公布，4月份車企出口略為回落，汽車股個別發展。比亞迪01211)曾升至241元，後於100天線遇阻力，在237元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證13786)，行使價282.2元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。

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