朱紅：憧憬汽車下鄉政策，留意比迪購13786/長汽購13205

如看好恒指，可留意恒指牛證51762)，收回價19600點，2022年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證12675)，行使價20500點，2022年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50109)，收回價21000點，2023年1月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

據內媒報道，汽車下鄉政策有望於6月初出台，鼓勵對15萬元人民幣以內的汽車，每輛補貼3000-5000元人民幣。汽車股普遍造好，比亞迪01211)連升多日，曾高見262.8元再創逾3個月新高。如看好比亞迪，可留意比迪認購證13786)，行使價282.2元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。長城汽車02333)連日造好，曾高見13.48元創月內新高。如看好長汽，可留意長汽認購證13205)，行使價14.7元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。

美匯高位回落，國際金價靠穩，SPDR金ETF02840)輕微回落至1328元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿10倍。國際油價向好，中國石油00857)續於10天線約3.82元整固。如看好中石油，可留意中油認購證16368)，行使價4.81元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)周三18日)公布業績，股價績前反覆，曾升至375.2元，唯受制於50天線，回落至365元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證51604)，收回價345元，2022年12月到期，實際槓桿17倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67878)，收回價395元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)將於周四（19日）公佈業績，股價績前靠穩，續於20天線約11.4元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米熊證69994)，收回價13.28元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)表現向好，升至20天線約52.3元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證16078)，行使價60.05元，2022年11月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿15倍。

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