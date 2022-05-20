朱紅：騰訊業績遜預期，留意騰訊購12273/沽15005

如看好恒指，可留意恒指牛證51762)，收回價19600點，2022年12月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指認購證12675)，行使價20500點，2022年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53394)，收回價20700點，2023年2月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)公布首季業績，以非通用會計準則計算，純利255.45億人民幣按年跌近23%，遜於市場預期，本土市場遊戲以及網絡廣告業務收入俱錄得下跌。騰訊股價跌幅顯著，曾跌逾8%低見334元，失守10天、20天等多條移動平均線。

如看好騰訊，可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿13倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證64811)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊認沽證15005)，行使價248.68元，2022年11月到期，實際槓桿5倍。

據外媒報道，小米01810)等幾家內地主要手機製造商已通知供應商，未來幾個季度的訂單將減少約20%。公司於周四（19日）公佈業績，股價績前下跌，回落至10天線約11.16元好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米熊證53846)，收回價12.28元，2023年2月到期，實際槓桿7倍。

國際金價持續靠穩，SPDR金ETF02840)續於1330元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿10倍。國際油價下跌，中國石油化工00386)續於20天線3.9元之上整固。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

金融股普遍偏軟，匯豐00005)股價續受制於10天線，回落至47.5元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿10倍。

中國移動00941)股價靠穩，續沿20天線約52.2元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證16078)，行使價60.05元，2022年11月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿15倍。

新能源汽車股走勢反覆，比亞迪01211)曾逆市上升，高見263元再創逾3個月新高，午後由升轉跌，回落至260元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證13786)，行使價282.2元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證57690)，收回價200.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

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