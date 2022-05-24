朱紅：阿里周四公布季績，留意阿里購14763/沽13212

如看好恒指，可留意恒指牛證53379)，收回價19800點，2022年12月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認購證13194)，行使價21190點，2022年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50109)，收回價21000點，2023年1月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)將於周四 26日)公布季度業績，公司股價受制於10天線，回落至85元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證55051)，收回價73.8元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證55129)，收回價100.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

科技股個別發展，騰訊00700)續受制於10天及20天線，回落至347元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證64811)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

恒指公司公布，中芯國際00981)將獲納入恒生指數成份股，6月13日生效。中芯股價逆市向好，曾升逾3%高見16.9元，創月內高位。如看好中芯，可留意中芯認購證14764)，行使價20.05元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。

美元匯價高位回落，國際金價回升，SPDR金ETF02840)續反彈，升至1359元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿9倍。國際油價靠穩，中國石油00857)造好，曾升至3.97元。如看好中石油，可留意中油認購證16368)，行使價4.81元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。

電訊股普遍造好，中國移動00941)股價靠穩，連日於100天線約52.4元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證16078)，行使價60.05元，2022年11月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿11倍。

小米集團01810)績後走勢反覆，回落至20天線約11.3元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

比亞迪股份01211)逆市上升，高見274.8元，創逾4個月新高。如看好比亞迪，可留意比迪認購證13786)，行使價282.2元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證55118)，收回價230.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

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