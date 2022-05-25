朱紅：汽車股走勢分歧，留意比迪購13786/吉利購17056/長汽購13205

如看好恒指，可留意恒指牛證51762)，收回價19600點，2022年12月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認購證13194)，行使價21190點，2022年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50574)，收回價20800點，2023年1月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

新能源汽車股下跌，比亞迪股份01211)股價曾回吐逾6%低見252.2元。如看好比亞迪，可留意比迪認購證13786)，行使價282.2元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證55118)，收回價230.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

國常會穩經濟措施中，包括放寬汽車限購，階段性減徵部分乘用車購置稅600億人民幣、向汽車央企發放900億元商用貨車貸款等，汽車板塊顯著造好。吉利汽車00175)曾升至15.08元創近3個月新高，其後於100天線遇阻，於約14.1元水平整固。如看好吉利，可留意吉利認購證17056)，行使價16.02元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。長城汽車02333)曾升逾13%，高見13.42元。如看好長汽，可留意長汽認購證13205)，行使價14.7元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。

科技股普遍下跌，騰訊00700)回落至約338元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證64811)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

中芯國際00981)將獲納入恒生指數成份股，中芯曾升至16.96元再創月內新高，其後略為回落至16.7元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證14764)，行使價20.05元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。

美元匯價偏軟，國際金價靠穩，SPDR金ETF02840)變動不大，於1360元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿9倍。國際油價變動不大，中國石油化工00386)股價靠穩，續於月內高位約4.02元整固。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

匯豐00005)逆市向好，升至20天線約49.1元水平。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿11倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。