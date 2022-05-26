朱紅：電訊股造好，留意中移購16078/牛68434/熊65346

如看好恒指，可留意恒指牛證50987)，收回價19400點，2022年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證13194)，行使價21190點，2022年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50574)，收回價20800點，2023年1月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

電訊股普遍造好，中國移動00941)曾升逾3%高見52.4元，其後升幅收窄至51元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證16078)，行使價60.05元，2022年11月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證68434)，收回價47.18元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移動，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

將獲新納入恒生指數成份股的中芯國際00981)走勢向好，持續於50天線之上整固，曾升至17.16元再創月內新高。如看好中芯，可留意中芯認購證14764)，行使價20.05元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。

據報美國正積極部署應對油價上漲，國際油價窄幅靠穩。中國石油化工00386)股價造好，曾高見4.1元見3個月高位。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

美匯及美元債息回落，國際金價升至兩周高位，SPDR金ETF02840)續造好，升至1361元水平整固。如看好SPDR金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿10倍。

匯豐00005)連日於市場進行回購，公司股價造好並重上50元關口，升至50天線約51元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證22105)，行使價44.95元，2022年7月到期，實際槓桿12倍。

科技股個別發展，騰訊00700)走勢反覆，連跌多日後一度轉升，在338元水平好淡爭持，收市轉跌。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證55138)，收回價370元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810) 旗下品牌Redmi發布兩款新手機，公司股價靠穩，續於10天線約11.2水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。