朱紅：恒指造好重上兩萬一，留意恒指牛53379/熊69983

如看好恒指，可留意恒指牛證53379)，收回價19800點，2022年12月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認購證13194)，行使價21190點，2022年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證69983)，收回價21600點，2023年1月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿6倍。

中芯國際00981)股價連日造好，曾高見17.48元再創近兩個月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證14764)，行使價20.05元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。

美國將進入原油需求旺季，國際油價持續造好，中國石油化工00386)曾升至4.19元再創逾3個月新高。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。國際金價輕微上揚，SPDR金ETF02840)微升至約1361元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿10倍。

阿里巴巴09988)季績公布後股價持續造好，曾高見94.9元。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證63207)，收回價78.8元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證55129)，收回價100.08元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

騰訊00700)連日反彈，升越10天線，在約350元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67878)，收回價395元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)股價造好，曾高見12.04元，續於10天及20天線之上整固。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

匯豐00005)股價連升6日，高見52.9元創月內新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。

中國平安02318)表現造好，升越20天線高見49.75元。如看好平安，可留意平安認購證15562)，行使價61.93元，2022年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

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