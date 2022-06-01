朱紅：恒指連續三日反彈，留意恒指牛60592/熊69987

如看好恒指，可留意恒指牛證60592)，收回價20000點，2022年12月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指認購證13194)，行使價21190點，2022年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證69987)，收回價21800點，2023年1月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)績後連升多日，續升至50天線約95.3元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證63207)，收回價78.8元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證55129)，收回價100.08元，2022年12月到期，實際槓桿14倍。

騰訊00700)連續多日反彈，高見363元，升越50天線。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67878)，收回價395元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

藍籌新貴中芯國際00981)股價高位整固，輕微回落至17.2元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證14764)，行使價20.05元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。

市場憂慮原油供應緊張，國際油價持續上揚，中國石油化工00386)周二除淨後股價續造好，曾高見3.84元。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。中國石油00857)造好，上升至4.21元並創逾一個月新高。如看好中油，可留意中油認購證16368)，行使價4.81元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。

金融股份個別發展，匯豐00005)股價連升多日後股價回吐，在100天線約51.9元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。

中國移動00941)股價受制於50天線，於50.5元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證16078)，行使價60.05元，2022年11月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿17倍。

資源類板塊造好，中國鋁業02600)續沿10天線上揚，升至3.59元水平整固。如看好中鋁，可留意中鋁認購證20634)，行使價4.49元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。

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