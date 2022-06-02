朱紅：汽車股逆市造好，留意吉利購23136/比迪購17175

如看好恒指，可留意恒指牛證61538)，收回價20600點，2022年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證13194)，行使價21190點，2022年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證69987)，收回價21800點，2023年1月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

財政部、稅務總局發布通知，減半徵收部分乘用車車輛購置稅;另外多個部委聯合發布開展2022新能源汽車下鄉活動的通知，通知鼓勵各地出台更多新能源汽車下鄉支持政策，汽車板塊普遍上升。

吉利汽車00175)曾高見15.9元，創逾3個月新高。如看好吉利，可留意吉利認購證23136)，行使價19.19元，2022年8月到期，實際槓桿7倍。或可留意吉利認購證17056)，行使價16.02元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。長城汽車02333)曾高見14.98元，創近3個月高位。如看好長汽，可留意長汽認購證13205)，行使價14.7元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。比亞迪股份01211)連升6日，高見285.4元再創近半年新高。如看好比迪，可留意比迪認購證17175)，行使價329.99元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

中芯國際00981)續於高位整固，輕微回落至17.1元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證14764)，行使價20.05元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。

中國移動00941)股價回落，失守10天線，於50元關口附近徘徊。過去5個交易日，有約900萬元流入中移認購證。如看好中移，可留意中移認購證16078)，行使價60.05元，2022年11月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移認沽證25081)，行使價47.72元，2022年7月到期，實際槓桿19倍。

金融股份逆市造好，匯豐00005)升至52.5元，續沿100天附近線整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。

騰訊00700)走勢反覆，升至366.2元後由升轉跌，回落至360元水平，於50天線附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊牛證61559)，收回價335元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

美團03690)周四2日)公布季績，公司股價績前反覆，創3個月高位後倒跌，在180元水平徘徊。如看好美團，可留意美團認購證13206)，行使價200.2元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。如看淡美團，可留意美團熊證53721)，收回價200元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

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