朱紅：恒指50天線徘徊，留意恒指牛61558/熊51972

如看好恒指，可留意恒指牛證61558)，收回價20200點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證13194)，行使價21190點，2022年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51972)，收回價21700點，2023年1月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

據報中港兩地交易所及結算機構正落實交易所買賣基金ETF)互聯互通的相關技術準備工作，以正式啟動相關交易。港交所00388)連升4日後於50天線遇阻，輕微回落至342元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證29413)，行使價388.2元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意港交牛證55680)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交熊證66688)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

友邦保險01299)股價高位整固，回落至100天線約79.6元水平徘徊。如看好友邦，可留意友邦認購證12303)，行使價83.85元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證17059)，行使價59.95元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。

市場憧憬車企受惠政策支持，汽車股普遍上升。吉利汽車00175)逆市造好，升至15.4元整固。如看好吉利，可留意吉利認購證23136)，行使價19.19元，2022年8月到期，實際槓桿7倍。或可留意吉利認購證17056)，行使價16.02元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。比亞迪股份01211)連升6日後股價靠穩，在283元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證17175)，行使價329.99元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

科技股普遍偏軟，騰訊00700)受制於50天線，回落至356元徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證61559)，收回價335元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67878)，收回價395元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

據報小米集團01810)展開大型促銷活動「小米618狂歡節」，截至周三1日)凌晨，全渠道銷售額突破37億人幣。小米股價連升多日後回吐，回落至11.9元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

美團03690)周四2日)公布季績，股價績前偏軟，連續兩日回吐，至180元水平徘徊。如看好美團，可留意美團認購證13206)，行使價200.2元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。如看淡美團，可留意美團熊證53721)，收回價200元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

據報OPEC+將於周四2日)討論7月生產配額，會議前國際油價反覆靠穩，中國石油化工00386)高位整固，回落至3.73元水平徘徊。如看好中化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

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