朱紅：比亞迪新能源車銷量升，留意比迪購17175/牛55625

如看好恒指，可留意恒指牛證61538)，收回價20600點，2022年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證69987)，收回價21800點，2023年1月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)公布，5月汽車銷量約11.49萬輛，同比升1.48倍，全部來自新能源汽車。比亞迪股價連升7日，高見301元，創近半年新高。如看好比迪，可留意比迪認購證17175)，行使價329.99元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證55625)，收回價250.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

科技股普遍造好，騰訊00700)反覆靠穩，尾市升幅擴大，高見369.4元。如看好騰訊，可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證53715)，收回價430元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)股價造好，高見12.34元並創逾一個月新高。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

美團03690)公布季績，期內收入勝預期，而且新業務經營虧損繼續收窄，公司股價造好，高見198.1元，創逾3個月新高。如看好美團，可留意美團認購證13206)，行使價200.2元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。如看淡美團，可留意美團熊證65988)，收回價210元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

據報俄羅斯計劃限制芯片生產必須使用的惰性氣體出口，市場憂慮或加劇全球芯片供應短缺，芯片價格可能進一步上升。中芯國際00981)升越100天線，曾高見17.88元創逾兩個月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證14764)，行使價20.05元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿3倍。

OPEC+會議決定7月和8月增加原油產量，但市場仍憂慮不足以應付全球需求，國際油價上升。中國石油化工00386)續於高位整固，在約3.8元水平徘徊。如看好中化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

金融股份個別發展，匯豐00005)股價靠穩，於100天線約52元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿10倍。

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