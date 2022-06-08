朱紅：科技股走勢反覆，留意騰訊購12273/沽12280

如看好恒指，可留意恒指牛證62732)，收回價20800點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67850)，收回價22200點，2023年1月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

科技股走勢反覆，騰訊00700)曾升至374.8元創月內新高，其後遇沽壓回落至約367元好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊牛證61559)，收回價335元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證53708)，收回價420元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)一度重越100元關口，高見101.8元創月內新高，午後升幅收窄，回落至98.8元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證62742)，收回價88.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證51458)，收回價110.08元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

小米集團01810)先升後回，創逾1個月高位後遇沽壓，回落至12.2元整固。如看好小米，可留意小米認購證15560)，行使價12.82元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

金融股份普遍偏軟，匯豐00005)回落至52元水平，續沿100天線整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證20629)，行使價55.93元，2022年8月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿10倍。

港交所00388)逆市造好，曾高見357.8元見月內新高。如看好港交所，可留意港交認購證29413)，行使價388.2元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意港交牛證55680)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交熊證66688)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

美匯呈強以及美債息上揚，國際金價偏軟，SPDR金ETF02840) 回落至約1348元水平徘徊。如看好SPDR金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿10倍。國際油價反覆偏軟，中國石油化工00386)曾升至逾3個月高位3.85元，其後回落至約3.8元整固。如看好中化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)股價連升多日後於300元水平遇阻力，回落至約294元整固。如看好比迪，可留意比迪認購證17175)，行使價329.99元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證55625)，收回價250.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

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