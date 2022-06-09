朱紅：遊戲板塊普遍造好，留意騰訊購12273/沽12280

如看好恒指，可留意恒指牛證69623)，收回價21200點，2022年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67855)，收回價22400點，2023年1月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

國家新聞出版署於周二7日)發放年內第二批遊戲版號，共60款遊戲獲批，唯當中不包括兩大遊戲廠商騰訊00700)及網易，市場憧憬整體遊戲行業受惠，手遊股普遍上升。

騰訊00700)再創近月高位，高見391.4元。如看好騰訊，可留意騰訊牛證69785)，收回價355元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意騰訊認購證12273)，行使價420.2元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿14倍。或可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

科技股普遍造好，阿里巴巴09988)重越100天線，高見110.4元創近兩個月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證62742)，收回價88.88元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)高層向媒體透露，公司將為特斯拉提供電池產品，比亞迪股價造好再創近半年新高，高見305.8元。如看好比迪，可留意比迪認購證17175)，行使價329.99元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證55625)，收回價250.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

生物科技股普遍向好，藥明生物02269)連升多日，周三8日)曾升逾一成，高見71.15元並創4個月新高。如看好藥明，可留意藥明認購證20124)，行使價90.05元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。

金融股個別發展，港交所00388)連升多日，高見362.8元，創近兩個月新高。如看好港交所，可留意港交認購證29413)，行使價388.2元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意港交牛證55680)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交熊證66688)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

原油供應持續緊張，國際油價高位徘徊，中國石油00857)高見4.34元，創近3個月高位。如看好中石油，可留意中油認購證16368)，行使價4.81元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。中國石油化工00386)表現靠穩，於3.80元水平整固。如看好中化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

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