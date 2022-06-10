朱紅：恒指高位整固，留意恒指牛69623/熊60227

如看好恒指，可留意恒指牛證69623)，收回價21200點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60227)，收回價22600點，2023年1月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)造好，升越100天線曾高見406.8元，其後升幅收窄，在400元關口整固。如看好騰訊，可留意騰訊牛證69785)，收回價355元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證65178)，收回價440元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認沽證26071)，行使價320.194元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)連升4日，曾高見116.3元，較5月尾低位79.65元累計反彈逾46%。如看好阿里，可留意阿里認購證26623)，行使價138.88元，2022年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證62742)，收回價88.88元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

小米集團01810)先升後回，早段曾升至12.9元，其後回落至12.2元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

比亞迪01211)走勢反覆，一度高見311.4元再創半年新高，其後回落至300元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證50479)，收回價270.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

美國汽油需求強勁，國際油價升至3個月高位，中國石油00857)高見4.43元，創近3個月高位。如看好中石油，可留意中油認購證16368)，行使價4.81元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。中國石油化工00386)變動不大，續於3.80元水平整固。如看好中化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

金融股份個別發展，匯豐00005)連跌3日，曾低見50元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。

藥明生物02269)持續造好，連升多日高見72.1元再創4個月新高。如看好藥明，可留意藥明認購證20124)，行使價90.05元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。

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