朱紅：比亞迪創近月新高，留意比迪購17786/牛50479

如看好恒指，可留意恒指牛證50495)，收回價21000點，2023年1月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53636)，收回價22800點，2022年12月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿7倍。

乘聯會預料，6月乘用車產銷同比將增長一成以上，汽車股份普遍造好。比亞迪01211)造好，曾高見319.4元創近月新高，迫近歷史高位所在的324.6元。現在買一手比亞迪的門檻約為150,000港元，如果投資者想通過少量資金（幾千元的成本），以槓桿的形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪的認購證或者牛證。

如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證50479)，收回價270.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。吉利汽車00175)於20天線見支持，升至15.3元水平整固。如看好吉利，可留意吉利認購證17056)，行使價16.02元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

市場關注螞蟻集團上市計劃，阿里巴巴09988)連升多日後走勢反覆，股價一度回吐近4%，其後倒升至112.8元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證26623)，行使價138.88元，2022年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證62742)，收回價88.88元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13488)，行使價108.78元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

科技股個別發展，騰訊00700)連升多日後高位整固，在396元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證69785)，收回價355元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證65178)，收回價440元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊認沽證26071)，行使價320.194元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

中芯國際00981)周一13日)起正式成為恒指成份股，公司股價反覆靠穩，收市升逾8%高見18.86元，創3個月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證14764)，行使價20.05元，2022年9月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)於50天線遇阻力，回落至12.1元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

國際油價續於3個月高位徘徊，中國石油化工00386)回落至10天線之下，在3.72元水平整固。如看好中化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。