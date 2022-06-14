朱紅：科技股普遍回吐，留意阿里購14763/沽13488

如看好恒指，可留意恒指牛證61556)，收回價20400點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67850)，收回價22200點，2023年1月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

美元債息上升，科技股普遍受壓。阿里巴巴09988)股價曾回吐逾8%，在103.5元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證14763)，行使價111.1元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證62742)，收回價88.88元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13488)，行使價108.78元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)高位受壓，回落約5%至377元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26071)，行使價320.194元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

比亞迪01211)周一13日)除淨後逆市上升，曾高見321.8元再創近月新高，接近歷史高位所在的324.6元。現時買賣一手比亞迪正股門檻逾15萬港元，如果投資者想以較少量資金，以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證50479)，收回價270.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

長城汽車02333)公布，上周五10日)回購逾1300萬股，涉資約2億元。長汽逆市上升，曾高見16.5元創逾3個月新高。如看好長汽，可留意長汽認購證17621)，行使價18.02元，2022年10月到期，實際槓桿3倍。

中芯國際00981)正式成為恒指成份股，股價曾升至19.38元再創3個月新高，其後在約19元水平高位整固。如看好中芯，可留意中芯認購證14764)，行使價20.05元，2022年9月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)偏軟，回落至20天線約11.74元徘徊。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

美國通脹持續高企，國際金價上升，SPDR金ETF02840)曾升至1369元創超過一個月新高。如看好S金，可留意S金認購證16377)，行使價1570.38元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。

內險股偏軟，中國平安02318)跌逾3%，在46.7元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證17444)，行使價55.05元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。

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