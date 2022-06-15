朱紅：資金流入科技股好倉，留意阿里購18194/沽13212

如看好恒指，可留意恒指牛證61556)，收回價20400點，2022年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67850)，收回價22200點，2023年1月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

美元債息持續於高位徘徊，科技股個別發展。阿里巴巴09988)好倉連日錄得資金流入，唯公司股價續受壓，曾跌穿10天線低見97.2元，其後於100元關口附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證18194)，行使價128.1元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證62742)，收回價88.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)表現反覆，曾跌穿10天線低見367.4元，午後股價回穩。如看好騰訊，可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26071)，行使價320.194元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

市場憧憬國際銀行股或受惠於息口上升，匯豐00005)反覆造好，中止5連跌，反彈至49.5元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。

內險股普遍偏軟，中國平安02318)表現靠穩，在約46.6元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證17444)，行使價55.05元，2022年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證22765)，行使價56.56元，2022年11月到期，實際槓桿3倍。

電訊股表現靠穩，中國移動00941)變動不大，續於49.5元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證17618)，行使價53.05元，2022年10月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證18185)，行使價43.38元，2022年11月到期，實際槓桿8倍。

比亞迪01211)高位整固，早段低見290元後股價於10天線見支持，在303元水平徘徊。現時買賣一手比亞迪正股門檻逾15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證50479)，收回價270.2元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

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