朱紅：資金流入內險及S金好倉，留意平安購17444/S金購16377

如看好恒指，可留意恒指牛證69663)，收回價20700點，2022年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52701)，收回價22000點，2023年2月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

內地公布工業生產、零售銷售等多項經濟數據均勝預期，內險股普遍造好。中國平安02318)升逾8%高見51.3元，創月內新高。如看好平安，可留意平安認購證17444)，行使價55.05元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。中國人壽02628)曾升7%高見12.84元，創超過一個月新高。如看好中人壽，可留意中壽認購證14424)，行使價13.4元，2023年5月到期，實際槓桿5倍。

美匯指數再創20年新高，國際金價續受壓，SPDR金ETF02840)跌至1330元徘徊。如看好S金，可留意S金認購證16377)，行使價1570.38元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。國際油價下跌，中國石油化工00386)連跌多日，跌至50天線約3.62元水平徘徊。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

科技股普遍向好，阿里巴巴09988)重越100天線，高見106.7元。如看好阿里，可留意阿里認購證18194)，行使價128.1元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證62742)，收回價88.88元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)股價於10天線見支持，在380元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26071)，行使價320.194元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

議息結果公布前國際銀行股表現靠穩，匯豐00005)變動不大，續於50元關口前徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。

新能源汽車股普遍造好，比亞迪01211)高位走勢反覆，續於300元關口好淡爭持。現時一手比亞迪正股入場費逾15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證50479)，收回價270.2元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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