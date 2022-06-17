朱紅：議息後恒指先升後跌，留意恒指牛69699/熊53231

如看好恒指，可留意恒指牛證69699)，收回價20300點，2022年12月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53231)，收回價21800點，2023年2月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

市場憧憬大型銀行或受惠於息差擴闊，國際銀行股表現向好，匯豐00005)曾逆市升至50.85元，尾回落至49.8元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。

科技股走勢反覆，騰訊00700)先升後跌，失守10天線低見364元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證18371)，行使價460.2元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26071)，行使價320.194元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證65179)，收回價450元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)反覆偏軟，跌至102元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證18194)，行使價128.1元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證62742)，收回價88.88元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證65217)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

內險股周三15日)顯著上升，周四16日)普遍回吐。中國平安02318)走勢反覆，曾升至52元再創月內新高，其後回吐至49.5元水平爭持。如看好平安，可留意平安認購證17444)，行使價55.05元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。中國人壽02628)稍為回落，於12.4元水平靠穩。如看好中人壽，可留意中壽認購證14424)，行使價13.4元，2023年5月到期，實際槓桿5倍。

新能源汽車股個別發展，比亞迪01211)股價靠穩，續續沿10天線高位整固。現時一手比亞迪正股入場費逾15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證50479)，收回價270.2元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

美匯指數從20年高位回落，國際金價反彈，SPDR金ETF02840)回升至1340水平整固。如看好S金，可留意S金認購證16377)，行使價1570.38元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。國際油價偏軟，中國石油化工00386)續跌，低見3.48元。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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