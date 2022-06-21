朱紅：恒指兩萬一爭持，留意恒指牛69699/熊53226

恒指牛熊證街貨分布方面，恒指牛證收回重貨區維持在20400-20500點，相對期指約1032張;恒指熊證收回重貨區在21600-21700點，相對期指約600張。如看好恒指，可留意恒指牛證69699)，收回價20300點，2022年12月到期，實際槓桿30倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53226)，收回價21600點，2023年2月到期，實際槓桿22倍。

Sensor Tower商店情報數據顯示，2022年5月騰訊00700)《王者榮耀》在全球App Store和Google Play蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，相較去年同期增長1.7%。來自中國iOS市場的收入佔95%，海外市場收入佔比為5%。騰訊於20天線見支持，升至370元水平整固。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證18371)，行使價460.2元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證61077)，收回價280元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26071)，行使價320.194元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

阿里巴巴09988)持續在100元關口爭持，如看好阿里，可留意阿里認購證18194)，行使價128.1元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證62742)，收回價88.88元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13212)，行使價79.95元，2022年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

多國央行相繼加息，市場憂慮經濟前景，資金流入金市避險。國際金價連日反彈，SPDR金ETF02840)回升至1350水平。如看好S金，可留意S金認購證16377)，行使價1570.38元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。國際油價向好，中國石油化工00386)續偏軟，低見3.46元。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

據報今年新能源汽車下鄉首站在江蘇昆山啟動，比亞迪01211)股價高位整固，曾經突破10天線，升至303元關口。現時一手比亞迪正股入場費逾15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證50479)，收回價270.2元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

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