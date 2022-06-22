朱紅：金融股普遍造好，留意匯豐購17994/沽16225

如看好恒指，可留意恒指牛證61538)，收回價20600點，2022年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67850)，收回價22200點，2023年1月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿7倍。

據報有英國央行貨幣政策委員表示，央行需要更激進地加息以抗通脹，匯豐00005)造好，重越20天及50天線，曾升逾4%高見51.7元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證17994)，行使價62.67元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。

國際油價向好，中國石油化工00386)連跌多日後股價反彈，在3.52元水平整固。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

外電報道，騰訊00700)將成立擴展實境XR部門，涉足虛擬世界元宇宙。騰訊00700)股價向好，升至380元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證18371)，行使價460.2元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證69785)，收回價355元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18373)，行使價329.8元，2022年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證53708)，收回價420元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

內險股普遍造好，中國平安02318)曾升逾4%，高見53.5元創近兩個月新高。如看好平安，可留意平安認購證15562)，行使價61.93元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。中國人壽02628)升逾4%高見13.26元，股價創3月以來新高。如看好中人壽，可留意中壽認購證14424)，行使價13.4元，2023年5月到期，實際槓桿5倍。

據報數字人民幣在金融場景的應用加速落地，內銀股普遍造好，建設銀行00939)升越10天線，高見5.66元。如看好建行，可留意建行認購證17619)，行使價6.01元，2022年11月到期，實際槓桿12倍。

國際金價變動不大，SPDR金ETF02840)續於約1350水平窄幅徘徊。如看好S金，可留意S金認購證16377)，行使價1570.38元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。

新能源汽車股高位整固，比亞迪01211)輕微回落，續於300元關口徘徊。現時一手比亞迪正股入場費約15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證50479)，收回價270.2元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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