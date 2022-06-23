朱紅：汽車股高位整固，留意比迪購17786/牛50479

如看好恒指，可留意恒指牛證61538)，收回價20600點，2022年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52701)，收回價22000點，2023年2月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證12681)，行使價18710點，2022年11月到期，實際槓桿7倍。

汽車股普遍逆市造好，比亞迪01211)曾高見304.8元，其後回落至300元以下水平爭持。現時一手比亞迪正股入場費約15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證50479)，收回價270.2元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

據報吉利汽車00175)旗下電動汽車製造商極星有望本周內以SPAC形式上市，預計集資至少8.5億美元，將用於投資未來的車型。吉利逆市造好，曾高見16元。如看好吉利，可留意吉利認購證17056)，行使價16.02元，2022年11月到期，實施槓桿4倍。

外電報道，騰訊00700)因日本用戶對線上游戲、在線直播的需求強勁增長，計劃於日本開設第三家遊戲需求數據中心。騰訊00700)受制於10天線，反覆下跌至370元水平。如看好騰訊，可留意騰訊認購證18371)，行使價460.2元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證69785)，收回價355元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18373)，行使價329.8元，2022年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

匯豐00005)股價回吐，回落至50.6元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證17994)，行使價62.67元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。

內險股個別發展，中國平安02318)回落，在51.5元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證18753)，行使價57元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

據報OPEC+可能於8月增產，國際油價下跌，石油股普偏軟，中國石油化工00386)回落至3.43元水平徘徊。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

港交所00388)一度逆市造好，曾高見371.4元創逾兩個月新高。如看好港交所，可留意港交認購證29413)，行使價388.2元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交熊證66688)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

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