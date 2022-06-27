朱紅：汽車股持續造好，留意吉利購23136/長汽購17621/比迪購17786

如看好恒指，可留意恒指牛證54901)，收回價20800點，2023年1月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67852)，收回價22300點，2023年1月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

內地近日接連出台政策，鼓勵汽車消費，汽車股連日造好。吉利汽車00175)連升三日，曾升近一成高見18.44元，創近5個月新高。如看好吉利，可留意吉利認購證23136)，行使價19.19元，2022年8月到期，實際槓桿6倍。長城汽車02333)續向好，曾高見17.4元。如看好長汽，可留意長汽認購證17621)，行使價18.02元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。

據報廣州市給予個人消費者6月底前每輛8000元人民幣補貼，以鼓勵購置新能源車。新能源汽車股續向好，比亞迪01211)曾高見316.8元，接近近期高位所在的321.8元。現時一手比亞迪正股入場費約15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證54918)，收回價280.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

據報阿里巴巴09988)同系網商銀行的增資擴股方案，已獲浙江省銀保監同意。阿里股價連日造好，曾升近7%高見115.5元。如看好阿里，可留意阿里認購證18194)，行使價128.1元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13488)，行使價108.78元，2022年9月到期，實際槓桿3倍。

科技股普遍向好，騰訊00700)股價窄幅靠穩，升至384元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證13203)，行使價495元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26071)，行使價320.194元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

匯豐00005)股價窄幅靠穩，續受制於20天線，在約51元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證17994)，行使價62.67元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。

港交所00388)行政總裁歐冠昇表示，目前有約180間企業已遞交A1上市申請，數字接近歷史新高。港交所股價造好，重越100天線高見377元。如看好港交所，可留意港交認購證29413)，行使價388.2元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交熊證66688)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

美元匯價回升，國際金價偏軟，SPDR金ETF02840)10天線受壓，回落至1340元水平徘徊。如看好S金，可留意S金認購證16377)，行使價1570.38元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。市場憂慮未來原油需求放緩，國際油價持續下跌，中國石油化工00386)股價偏軟，在3.46元水平徘徊。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

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