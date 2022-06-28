朱紅：騰訊股東擬減持，留意騰訊購18371/沽26071

如看好恒指，可留意恒指牛證55232)，收回價21000點，2023年1月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53636)，收回價22800點，2022年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)宣布主要股東Naspers將在場內出售所持騰訊股份，以籌集回購計劃所需資金。消息公布後騰訊由升轉跌，逆市回落至378元水平爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證18371)，行使價460.2元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26071)，行使價320.194元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

中國證監會公布，將交易型開放式基金ETF)正式納入互聯互通，正式啟動時間將另行公布。港交所00388)連日造好，曾高見404.2元創4個月新高。如看好港交所，可留意港交認購證13201)，行使價450.2元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證21330)，行使價366.46元，2022年9月到期，實際槓桿9倍。

北京市出台鼓勵汽車消費方案，符合條件的消費者置換汽車可獲8千或1萬元人民幣補貼，汽車股連日造好。吉利汽車00175)連升4日，曾高見19.14元，再創近5個月新高。如看好吉利，可留意吉利認購證23136)，行使價19.19元，2022年8月到期，實際槓桿6倍。長城汽車02333)續向好，在17元水平整固。如看好長汽，可留意長汽認購證17621)，行使價18.02元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)連升多日，曾高見320.8元，接近近期高位所在的321.8元。現時一手比亞迪正股入場費約15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證54918)，收回價280.2元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

科技股普遍向好，阿里巴巴09988)連升3日，高見120.4元創逾4個月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證26623)，行使價138.88元，2022年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證13488)，行使價108.78元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。

據報小米集團01810)旗艦手機小米12 Ultra即將發布，公司股價升逾一成，高見13.84元，創逾兩個月新高。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證13292)，行使價11.7元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

據報七大工業國集團G7)計劃禁止俄羅斯進口黃金，國際金價偏軟，SPDR金ETF02840)變動不大，續於1343元水平徘徊。如看好S金，可留意S金認購證16377)，行使價1570.38元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。

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