朱紅：ETF通下週一啟動，留意港交購13201/牛55680/沽21330/熊66688

如看好恒指，可留意恒指牛證56071)，收回價21400點，2023年1月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60227)，收回價22600點，2023年1月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

中國證監會及香港證監會批准把交易所買賣基金ETF)納入互聯互通機制，並於下周一7月4日)啟動。另外，隨著市場投資氣氛改善，港股成交額曾在本週一（27日）升至2000億元，同時有數家公司皆宣布將於7月進行上市招股。

港交所00388)股價受制於400元關口，回落逾3%低見381元。如看好港交所，可留意港交認購證13201)，行使價450.2元，2022年11月到期，實際槓桿8倍。或可留意港交牛證（55680），收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證21330)，行使價366.46元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意港交熊證（66688），收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。

騰訊00700)近期雖被主要股東Naspers在場內出售所持騰訊股份，以籌集回購計劃所需資金，但騰訊也持續進行回購股份。根據新浪財經報導，騰訊今年已投入65億港元回購公司股份。騰訊股價在365元喘定。

如看好騰訊，可留意騰訊認購證18371)，行使價460.2元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18373)，行使價329.8元，2022年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證54480)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

蔚來09866)遭沽空機構狙擊，股價曾下跌近一成，拖累汽車股向下。比亞迪01211)股價創新高333元後，跌4%至316元。現時一手比亞迪正股入場費逾15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意比迪牛證54918)，收回價280.2元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

吉利汽車00175)股價升至5個月高位19.2元後，回落8%至17.4元。如看好吉利，可留意吉利認購證23136)，行使價19.19元，2022年8月到期，實際槓桿6倍。長城汽車02333)跟隨汽車股板塊回落9%至16.12元。如看好長汽，可留意長汽認購證17621)，行使價18.02元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。

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