朱紅：恒指兩萬二爭持，留意恒指牛55851/熊53636

如看好恒指，可留意恒指牛證55851)，收回價21200點，2023年1月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53636)，收回價22800點，2022年12月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)公布主要股東Naspers擬在場內逐步出售所持騰訊股份，其後公司接連進行股份回購，騰訊股價走勢反覆，跌至50天線約355元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證18371)，行使價460.2元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18373)，行使價329.8元，2022年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證53708)，收回價420元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

科技股走勢各異，京東集團09618)上升至255元水平，續沿10天線整固。如看好京東，可留意京東認購證18186)，行使價334元，2023年1月到期，實際槓桿4倍。美團03690)下趺，續於200元關口好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證19140)，行使價269.08元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

交易所買賣基金ETF)互聯互通將於周一4日)開始交易，港交所00388)高位整固，上升至390元水平靠穩。如看好港交所，可留意港交認購證13201)，行使價450.2元，2022年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證21330)，行使價366.46元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。

乘聯會預計今年6月新能源車零售近50萬輛，有可能創歷史新高。比亞迪01211)股價靠穩，在約315元水平高位整固。現時一手比亞迪正股入場費逾15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意周四30日)新上市比迪認購證19558)，行使價409.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證56452)，收回價290.2元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

吉利汽車00175)走勢向好，回升逾3%，在18元水平整固。如看好吉利，可留意周四30日)新上市吉利認購證19591)，行使價23.68元，2023年1月到期，實際槓桿3倍。或可留意較高槓桿的吉利認購證23136)，行使價19.19元，2022年8月到期，實際槓桿6倍。

美匯指數上升，國際金價受壓，SPDR金ETF02840)在1330元水平靠穩，連日於10天線之下徘徊。如看好S金，可留意S金認購證16377)，行使價1570.38元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。美國汽油和蒸餾油庫存增加，國際油價偏軟，中國石油化工00386)受制於100天線，在3.53元水平徘徊。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

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