朱紅：恒指反覆偏軟，留意恒指牛55851/熊67856

如看好恒指，可留意恒指牛證55851)，收回價21200點，2023年1月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67856)，收回價22500點，2023年1月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

交易所買賣基金ETF)互聯互通周一4日)正式開始交易;另外中港監管機構聯合宣布，開展香港與內地利率互換市場互聯互通合作，由港交所00388)與內地相關機構合作提供交易、結算等服務。港交所股價偏軟，曾低見366.2元。如看好港交所，可留意港交認購證13201)，行使價450.2元，2022年11月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證21330)，行使價366.46元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。

據報比亞迪01211)今年上半年新能源汽車銷量約64.64萬輛，超越特斯拉Tesla)，成為全球銷量冠軍。公司股價續於高位整固，在315元水平徘徊。現時一手比亞迪正股入場費逾15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證19558)，行使價409.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證56452)，收回價290.2元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

騰訊00700)走勢偏軟，失守50天線，低見344.4元創月內新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證18371)，行使價460.2元，2022年11月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18373)，行使價329.8元，2022年10月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)於10天線見支持，升至113.5元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證26623)，行使價138.88元，2022年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

科技股走勢各異，京東集團09618)股價10天線見支持，升至260元水平整固。如看好京東，可留意京東認購證18186)，行使價334元，2023年1月到期，實際槓桿4倍。美團03690)逆市上升，續於200元關口好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證19140)，行使價269.08元，2022年11月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)於周一4日)晚舉行小米影像戰略升級暨「Xiaomi 12S系列」新品發布會，多款小米12S系列產品將正式發布。公司股價靠穩，續於13.8元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證14423)，行使價15.9元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

內險股個別發展，中國平安02318)變動不大，在100天線約53元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證18598)，行使價65元，2023年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

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