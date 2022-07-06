朱紅：恒指兩萬二關口徘徊，留意恒指牛55851/熊67856

如看好恒指，可留意恒指牛證55851)，收回價21200點，2023年1月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證67856)，收回價22500點，2023年1月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

資金連日流入騰訊00700)好倉，騰訊連跌多日後反彈，曾升至353.4元，其後回落至350元水平爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證18371)，行使價460.2元，2022年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18373)，行使價329.8元，2022年10月到期，實際槓桿5倍。

科技股個別發展，阿里巴巴09988)股價於10天線見支持，曾升至118.4元。如看好阿里，可留意阿里認購證26623)，行使價138.88元，2022年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

據報道小米集團01810)將在越南生產手機，並向東南亞地區出口。公司股價高位回吐，在約13.4元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證14423)，行使價15.9元，2022年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

新能源汽車股高位整固，比亞迪01211)股價回落，在10天線約311元水平爭持。現時一手比亞迪正股入場費逾15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證19558)，行使價409.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證56452)，收回價290.2元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

交易所買賣基金ETF)互聯互通周一4日)正式開始交易，北向ETF買賣成交共1.475億元人民幣，南向成交合共8413萬港元。港交所00388)股價偏軟，失守10天線，低見367元。如看好港交所，可留意港交認購證13201)，行使價450.2元，2022年11月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證21330)，行使價366.46元，2022年9月到期，實際槓桿8倍。

市場關注挪威油田工人罷工，原油生產受影響，國際油價上漲。石油股個別發展，中國石油化工00386)變動不大，在3.55元水平徘徊。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

市場預期美國聯儲局及歐洲央行將持續加息，國際金價偏軟。SPDR金ETF02840)變動不大，續於1325元水平徘徊。如看好S金，可留意S金認購證16377)，行使價1570.38元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。

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