朱紅：金價油價齊挫，留意S金購26067/中化購16075

如看好恒指，可留意恒指牛證55232)，收回價21000點，2023年1月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57375)，收回價22100點，2023年2月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

美匯指數創二十年新高，國際金價受壓，跌至逾半年低位。SPDR金ETF02840)偏軟，低見1290元，見今年以來新低。如看好S金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿14倍。

市場憂慮環球經濟衰退，國際油價跌幅顯著，石油股表現偏軟。中國石油化工00386)失守10天線，低見3.45元。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

騰訊00700)好倉連日錄得資金流入，公司股價走勢反覆，早段升至353元後遇沽壓，回落至340.8元，再創月內新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證18371)，行使價460.2元，2022年11月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18373)，行使價329.8元，2022年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證53715)，收回價430元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

京東集團09618)股價連續兩日回吐，失守10天及20天線，在250元關口徘徊。如看好京東，可留意京東認購證18186)，行使價334元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。或可留意京東牛證54935)，收回價238元，2022年12月到期，實際槓桿16倍。

據報道，藥明生物02269)旗下兩間子公司有望從美國商務部的「未經核實名單」中除名。藥明股價逆市向好，連升3日高見85.85元。如看好藥明，可留意藥明認購證20124)，行使價90.05元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)表示已開始在越南透過代工工廠生產手機，唯並非整個生產鏈遷往越南。小米股價靠穩，在10天線約13元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

銀行股普遍偏軟，匯豐00005)失守50元關口，低見48.6元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿10倍。

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