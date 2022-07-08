朱紅：金價再創近月新低，留意S金購26067

如看好恒指，可留意恒指牛證54901)，收回價20800點，2023年1月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56850)，收回價22400點，2023年2月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

市場預期美聯儲將進取加息，美匯指數再創20年新高，國際金價連日受壓，跌至去年9月以來低位。SPDR金ETF02840)連跌多日，低見1270.5元，創近10個月新低。如看好S金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿15倍。

據報匯豐00005)正計劃出售俄羅斯當地業務，唯目前尚未達成協議。匯豐股票靠穩，續於50元關口前徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證17994)，行使價62.67元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證16225)，行使價43.83元，2022年9月到期，實際槓桿10倍。

商務部等多個部門再發布鼓勵汽車消費措施，包括加大汽車消費信貸支持等。比亞迪01211)於10天線見支持，升至325元水平整固。現時一手比亞迪正股入場費逾15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證19558)，行使價409.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證56452)，收回價290.2元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

騰訊00700)連日於市場進行股份回購，公司股價靠穩，連日在350元關口附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證18371)，行使價460.2元，2022年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18373)，行使價329.8元，2022年10月到期，實際槓桿6倍。

京東集團09618)走勢反覆，曾跌至239元後股價見支持，在250元關口前好淡爭持。如看好京東，可留意京東認購證18186)，行使價334元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。或可留意京東牛證54935)，收回價238元，2022年12月到期，實際槓桿15倍。

市場關注藥明生物02269)旗下子公司能否從美國商務部「未經核實名單」中除名，藥明連升多日後高位整固，回落至82元水平徘徊。如看好藥明，可留意藥明認購證20124)，行使價90.05元，2022年9月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)股價於10天線見支持，回升至13.3元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

市場觀望美國能源庫存數據，國際油價跌至100關口爭持，石油股表現偏軟。中國石油化工00386)股價下跌，續於約3.47元水平低位徘徊。如看好中石化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

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