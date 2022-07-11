朱紅：阿里創近月新高，留意阿里購26623/沽19137

如看好恒指，可留意恒指牛證55232)，收回價21000點，2023年1月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56850)，收回價22400點，2023年2月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

科技股普遍向好，阿里巴巴09988)上升，曾高見122元，創逾4個月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證26623)，行使價138.88元，2022年10月到期，實際槓桿6倍。或可留意周一11日)新上市阿里認購證20355)，行使價150.1元，2023年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。

商務部等多部門相繼出台支持汽車消費政策，鼓勵新能源汽車購買使用、促進汽車更新消費。新能源汽車板塊個別發展，比亞迪01211)曾升至330元後遇沽壓，輕微回落至320元水平整固。現時一手比亞迪正股入場費逾15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證19558)，行使價409.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證56452)，收回價290.2元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

吉利汽車00175)股價反彈重越10天線，在17.8元水平整固。如看好吉利，可留意吉利認購證19591)，行使價23.68元，2023年1月到期，實際槓桿4倍。長城汽車02333)走勢反覆，升至15.56元後遇沽壓，回落至14.8元水平整固。如看好長汽，可留意長汽認購證17621)，行使價18.02元，2022年10月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)走勢反覆，早段曾反彈至357.2元，其後遇沽壓，回落至350元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證18371)，行使價460.2元，2022年11月到期，實際槓桿8倍。或可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18373)，行使價329.8元，2022年10月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證56854)，收回價395元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

美匯指數升勢放緩，國際金價低位靠穩，SPDR金ETF02840)變動不大，跌至1270元水平，續於今年低位附近徘徊。如看好S金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿15倍。

小米集團01810)續沿10天線向上，升至13.7元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

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