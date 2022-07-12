朱紅：騰訊阿里被市監局處罰，留意阿里購26623/沽19137

如看好恒指，可留意恒指牛證61556)，收回價20400點，2022年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證13193)，行使價23300點，2022年10月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57375)，收回價22100點，2023年2月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

國家市場監管總局根據反壟斷法，對28宗未依法申報違法實施經營者集中案件作出行政處罰決定，當中12宗涉及騰訊00700)以及5宗涉及阿里巴巴09988)。市監局表示正依法加快完成存量案件清理工作，其餘案件處罰決定書將陸續公布。

科技股普遍偏軟，騰訊00700)曾低見340.2元，創逾一個月新低。騰訊發布《2022年暑假期間未成年人限玩日曆》，在7至8月暑假期間，內地未成年人只能在每周周五、周六、周日的晚上8至9點登錄遊戲，其餘時間均無法進入遊戲。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19980)，行使價448元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊牛證59432)，收回價320元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證18373)，行使價329.8元，2022年10月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證56854)，收回價395元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)股價回吐，失守10天線曾低見112元。如看好阿里，可留意阿里認購證26623)，行使價138.88元，2022年10月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證56097)，收回價108.88元，2022年12月到期，實際槓桿16倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

新能源汽車板塊普遍下跌，比亞迪01211)一度失守300元，低見299.6元，近兩月以來首度失守20天線。現時一手比亞迪正股入場費逾15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證19558)，行使價409.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證54918)，收回價280.2元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

美匯指數持續於20年高位徘徊，國際金價續受壓，SPDR金ETF02840)變動不大，在1275元水平爭持，續於今年低位附近徘徊。如看好S金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿15倍。國際油價持續反彈，中國石油化工00386)表現靠穩，續於3.48元水平徘徊。如看好中化，可留意中化認購證16075)，行使價4元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

小米集團01810)股價回落至13元，再度下試100天線水平。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

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