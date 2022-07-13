朱紅：大手比亞迪股份轉倉，留意比迪購17786/牛55625

如看好恒指，可留意恒指牛證61558)，收回價20200點，2022年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證13194)，行使價21190點，2022年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57954)，收回價21600點，2023年2月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

交易所資料顯示，逾2.25億股比亞迪股份01211)H股轉倉至花旗，惹來市場揣測。加上新能源汽車板塊普遍偏軟，比亞迪股價顯著下跌，曾跌逾一成三低見265元，創6月以來低位。現時一手比亞迪正股入場費逾15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證55625)，收回價250.2元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

國家市場監管總局根據反壟斷法，對多家科企作出行政處罰，科技股表現持續受壓。阿里巴巴09988)跌約6%低見107.1元，自6月以來股價首次失守20天線。如看好阿里，可留意阿里認購證18194)，行使價128.1元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證54126)，收回價98.88元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)好倉連日錄得資金流入，唯公司股價續跌，曾低見336.2元，再創逾一個月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19980)，行使價448元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證56852)，收回價365元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

京東集團09618)股價偏軟，曾低見228.8元，創月內新低。如看好京東，可留意京東認購證18186)，行使價334元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。

小米集團01810)股價續跌，失守20天線低見12.46元。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

吉利汽車00175)於20天線見支持，股價逆市上升，曾高見17.54元。如看好吉利，可留意吉利認購證19591)，行使價23.68元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。

美匯指數再創20年新高，國際金價持續受壓，SPDR金ETF02840)曾低見1263.5元，為去年10月以來新低。如看好S金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿16倍。美國釋出戰略石油儲備，國際油價走勢反覆，中國海洋石油00883)表現靠穩，微升至9.9元水平徘徊。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。

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