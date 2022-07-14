朱紅：比亞迪走勢續反覆，留意購17786/牛55625

如看好恒指，可留意恒指牛證50497)，收回價20500點，2023年1月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證13194)，行使價21190點，2022年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57954)，收回價21600點，2023年2月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

周二12日)比亞迪01211)逾2.25億股轉倉存入花旗，市場續關注公司股東動向。比亞迪走勢反覆，跌至261元後略為反彈，在270元水平好淡爭持。現時一手比亞迪正股入場費約15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證55625)，收回價250.2元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

外電報道，阿里巴巴09988)旗下盒馬正尋求以約60億美元的估值進行融資，遠低於其今年1月融資時尋求的100億美元。阿里股價靠穩，在108元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證18194)，行使價128.1元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證57958)，收回價103.88元，2022年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

中國國家新聞出版署發布7月份國產網絡遊戲審批信息，有67個國產遊戲獲批，唯當中未包括騰訊00700)旗下遊戲。騰訊股價窄幅靠穩，在338元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19980)，行使價448元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證56853)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

2022年《財富》中國500強公布，京東集團09618)升至第7位，首次進入榜單前十。京東股價造好，升逾5%高見243.8元。如看好京東，可留意京東認購證18186)，行使價334元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)旗下咪咕互動手遊《克瑞因的紛爭》獲批遊戲板號，中移動股價向好，升越20天及50天線，在50元關口前整固。如看好中移動，可留意中移認購證17618)，行使價53.05元，2022年10月到期，實際槓桿14倍。

美匯指數連日高位徘徊，國際金價持續疲弱，跌至去年9月以來收市新低。SPDR金ETF02840)表現偏軟，低見1261元創去年10月以來新低。如看好S金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿16倍。受美元強勢及環球經濟放緩憂慮影響，國際油價跌幅顯著，中國海洋石油00883)股價下跌，低見9.49元，失守100天線。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。

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