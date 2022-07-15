朱紅：阿里京東逆市造好，留意阿里購18194/京東購18186

如看好恒指，可留意恒指牛證61558)，收回價20200點，2022年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證13194)，行使價21190點，2022年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證58146)，收回價21700點，2023年2月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

美國證券交易委員會SEC)主席Gary Gensler表示，目前難以確認中美能否在企業財務審計監管合作方面達成協議。中概股表現靠穩，阿里巴巴09988)股價反彈，曾高見110.4元。如看好阿里，可留意阿里認購證18194)，行使價128.1元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證57958)，收回價103.88元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

京東集團09618)旗下京東智能產業發展已完成對中國物流資產的私有化程序，京東股價續造好，升至10天線約247.3元水平。如看好京東，可留意京東認購證18186)，行使價334元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。

資金連日流入騰訊00700)好倉，騰訊連跌3日後股價窄幅靠穩，在336元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19980)，行使價448元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

市場續關注比亞迪01211)股東動向，公司股價4連跌後反彈，在50天線約280元水平好淡爭持。現時一手比亞迪正股入場費約15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證55625)，收回價250.2元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

內銀內險股普遍偏軟，中國平安02318)連跌4日，曾跌逾5%低見47.75元，失守50元關口以及50天線。如看好平安，可留意平安認購證17444)，行使價55.05元，2022年11月到期，實際槓桿8倍。

小米集團01810)連日受制於20天線，在12.8元水平窄幅徘徊。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

國際金價先跌後回穩，曾觸及去年3月以來低位後反彈，結束連續兩日跌勢。SPDR金ETF02840)窄幅靠穩，在1260元水平徘徊。如看好S金，可留意S金認購證26067)，行使價1368.05元，2022年10月到期，實際槓桿16倍。國際油價低位反彈，石油股走勢反覆，中國海洋石油00883)早段升至9.68元遇沽壓，跌至9.5元水平整固。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。

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