朱紅：比亞迪發盈喜，留意比迪購17786/牛55625

如看好恒指，可留意恒指牛證50987)，收回價19400點，2022年12月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證13194)，行使價21190點，2022年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59048)，收回價21200點，2023年2月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

比亞迪股份01211)發盈喜，預計今年上半年純利28至36億元人民幣，按年升1.39至2.07倍。公司股價連續兩日反彈，曾高見302元，其後回落至295元水平整固。現時一手比亞迪正股入場費約15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證55625)，收回價250.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

吉利汽車00175)逆市造好，曾高見17.28元，唯其後受制於10天線，回落至17元以下水平靠穩。如看好吉利，可留意吉利認購證19591)，行使價23.68元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。

據報上海當局已約談阿里巴巴09988)旗下阿里雲高管，要求協助調查涉及警方數據庫被盜的案件。阿里股價下跌，曾跌逾5%低見102.1元。資金連日流入阿里好倉，阿里認購證26623)已全數沽清，如看好阿里，可留意阿里認購證18194)，行使價128.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證62742)，收回價88.88元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。或可留意阿里熊證60553)，收回價130.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

據報市場監管總局擬於下月起試點委托 北京、上海、廣東等5個省市開展簡易案件反壟斷審查工作。科技股普遍偏軟，騰訊00700)連跌5日，低見323.2元，創逾兩個月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19980)，行使價448元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

京東集團09618)連升兩日後股價續受制於10天線，回落至237元水平整固。如看好京東，可留意周五15日)新上市京東認購證20817)，行使價280.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

中國平安02318)公布，今年上半年四家控股子公司原保險合同保費收入共計4,290.39億人民幣，按年增加1.6%。公司股價先升後回，連跌5日低見46.5元。如看好平安，可留意平安認購證18753)，行使價57元，2023年1月到期，實際槓桿7倍。

市場憂慮美聯儲大幅加息或將導致經濟衰退，國際油價持續受壓，石油股走勢反覆，中國海洋石油00883)由升轉跌，連跌5日曾低見9.22元，創兩個月新低。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。

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