朱紅：騰訊走勢反覆，留意騰訊購19980/沽12280

如看好恒指，可留意恒指牛證60592)，收回價20000點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59048)，收回價21200點，2023年2月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

據報騰訊00700)旗下手遊《王者榮耀》6月全球收入蟬聯榜首，公司股價先升後回，早段升至接近10天線水平遇沽壓，回落至333元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19980)，行使價448元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊熊證56852)，收回價365元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

科技股個別發展，阿里巴巴09988)股價偏軟，連日下試50天及100天線，在100元關口反覆整固。資金連日流入阿里好倉，阿里認購證26623)已全數沽清，如看好阿里，可留意阿里認購證18194)，行使價128.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

市場對美聯儲大幅加息的憂慮有所舒緩，美匯指數回軟，國際金價低位靠穩。SPDR金ETF02840)上周見逾一年低位後略為反彈，在1250元水平靠穩。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

沙特阿拉伯未對增產作出承諾，國際油價反彈，中國海洋石油00883)日前發出盈喜，公司股價連日造好，升越100天線高見10.02元。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

工信部表示，正研究免徵新能源汽車購置稅延期，盡快出台有關結果。新能源汽車板塊個別發展，比亞迪股份01211)股價回落，在50天線之上約287元水平爭持。現時一手比亞迪正股入場費約15萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證55625)，收回價250.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

內險股普遍靠穩，中國平安02318)在50天線水平遇阻力，輕微回落至48.5元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證18753)，行使價57元，2023年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

國資委發布中央企業負責人經營業績考核結果，中國移動00941)等8家企業連續18個年度均獲得A級。中移動股價連日造好，升越50元關口高見50.45元。如看好中移動，可留意中移認購證17618)，行使價53.05元，2022年10月到期，實際槓桿14倍。如看淡中移，可留意中移認沽證18185)，行使價43.38元，2022年11月到期，實際槓桿12倍。

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