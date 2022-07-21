朱紅：科技股普遍上升，留意騰訊購19980/沽12280

如看好恒指，可留意恒指牛證61558)，收回價20200點，2022年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59049)，收回價21400點，2023年2月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)好倉連日錄得資金流入，公司股價向好，升越10天線曾高見342.8元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19980)，行使價448元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證56852)，收回價365元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。

科技股普遍造好，阿里巴巴09988)股價於100天線見支持，反彈至105元水平。資金連日流入阿里好倉，阿里認購證26623)已達90%街貨，如看好阿里，可留意阿里認購證18194)，行使價128.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。

沙特未就石油增產作出明確表態，美國原油庫存增加，國際油價在每桶100美元水平靠穩。中國海洋石油00883)發盈喜股價連日造好，重越20天線高見10.1元。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

美匯指數高位徘徊，國際金價靠穩，SPDR金ETF02840)變動不大，在1250元水平好淡爭持。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

交通運輸部表示，將加快推進公路沿線充電基礎設施建設，以解決新能源汽車充電難題。新能源汽車板塊個別發展，比亞迪股份01211)續沿10天線靠穩，在290元水平徘徊。現時一手比亞迪正股入場費約14萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證55625)，收回價250.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

工信部表示，今年上半年電信業收入增長8.3%，電信固定資產投資按年增長24.6%。電訊股普遍向好，中國移動00941)連升3日，高見50.8元，創月內高位。如看好中移動，可留意中移認購證17618)，行使價53.05元，2022年10月到期，實際槓桿14倍。如看淡中移，可留意中移認沽證18185)，行使價43.38元，2022年11月到期，實際槓桿13倍。

數據顯示全球智能手機第二季出貨量按年下降9% ，小米集團01810)市場份額為14% ，按年下跌3%。公司股價靠穩，在13元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

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