朱紅：友邦跌近月內低位，留意友邦購12303/沽17789

如看好恒指，可留意恒指牛證60592)，收回價20000點，2022年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59049)，收回價21400點，2023年2月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

友邦保險01299)被大行下調目標價，指其新業務或受內地疫情影響，公司股價下跌，曾跌約5%低見78.8元，創接近一個月低位。如看好友邦，可留意友邦認購證12303)，行使價83.85元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證17789)，行使價72.95元，2023年月3到期，實際槓桿4倍。

據報騰訊00700)南非大股東Naspers及旗下Prosus可能已展開沽貨行動，以籌集資金回購自身股份。騰訊股價回吐，失守10天線低見329.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證19980)，行使價448元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證56852)，收回價365元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

新能源汽車板塊個別發展，比亞迪股份01211)續受制於10天線，回落至285元水平徘徊。現時一手比亞迪正股入場費約14萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證60917)，收回價270.2元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。

中國信通院報告顯示，今年6月國內市場5G手機出貨量2,302.7萬部，按年增長16.3%。小米集團01810)股價逆市靠穩，續沿20天線約13元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

美匯指數持續高位徘徊，國際油價受制於每桶100美元水平，中國海洋石油00883)連升3日後股價回吐，回落至100天線約9.8元水平整固。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。國際金價偏軟，失守1700美元水平，SPDR金ETF02840)曾跌至1234元，再創去年4月以來新低。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

藥明生物02269)早前發出盈喜，預期今年上半年經調整純利增長58%-60%，公司股價連日造好，升越80元關口高見82.95元。如看好藥明，可留意周四21日)新上市藥明認購證21403)，行使價96.05元，2023年1月到期，實際槓桿3倍。

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