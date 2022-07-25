朱紅：恒指走勢反覆，留意恒指牛60592/熊59049

如看好恒指，可留意恒指牛證60592)，收回價20000點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59049)，收回價21400點，2023年2月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證29446)，行使價19900點，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

商務部、中央宣傳部等27部門聯合印發《關於推進對外文化貿易高質量發展的意見》，聚焦推動擴大網絡遊戲審核試點，創新事中事後監管方式。騰訊00700)反覆靠穩，在10天線約336元水平前整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17401)，行使價393元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證59436)，收回價310元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證56852)，收回價365元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

比亞迪股份01211) 宣布，將在明年1月起進軍日本市場，並將推出三款純電動車車型。公司股價在50天線見支持，曾反彈至294元水平。現時一手比亞迪正股入場費約14萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證60917)，收回價270.2元，2022年12月到期，實際槓桿11倍。

據報中芯國際00981)正交付使用7納米技術製造比特幣挖礦芯片，遠比中芯成熟的14納米技術先進。公司股價造好，高見17.06元。如看好中芯，可留意中芯認購證21089)，行使價19.4元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。

友邦保險01299)股價持續疲弱，一度逆市下跌，續於月內低位約79元水平好淡爭持。如看好友邦，可留意友邦認購證12303)，行使價83.85元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證17789)，行使價72.95元，2023年月3到期，實際槓桿4倍。

歐洲央行ECB)宣布加息50個基點，超過市場預期，為11年來首次加息，令指標利率擺脫負值。國際銀行股表現向好，匯豐00005)升至49元，在約10天線水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證18567)，行使價54.59元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

美國汽油庫存增加，加上利比亞部份油田恢復生產，國際油價受壓。中國海洋石油00883)股價靠穩，於10元關口前好淡爭持。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

據報歐盟第七輪制裁方案將禁止俄羅斯黃金進口，國際金價反彈，SPDR金ETF02840)低位回升，升至1258元水平。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

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