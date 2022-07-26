朱紅：中芯晶片技術突破，留意中芯購21089/牛55018

如看好恒指，可留意恒指牛證55639)，收回價19700點，2022年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認購證20837)，行使價23500點，2023年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59048)，收回價21200點，2023年2月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

據外媒報道，中芯國際00981)芯片技術有重大突破，正交付使用7納米技術晶片予比特幣挖礦公司，較之前的14納米晶片提升兩代。中芯股價逆市造好，連升多日高見17.26元。如看好中芯，可留意中芯認購證21089)，行使價19.4元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)表示，將重點支持10個試點地區，探索數字鄉村建設經驗。公司股價續受制於10天線，回落至橫行區底部約323元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17401)，行使價393元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證61073)，收回價300元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證12280)，行使價280元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊熊證59060)，收回價345元，2022年12月到期，實際槓桿12倍。

科技股普遍偏軟，阿里巴巴09988再次下試100元關口，曾低見99.1元。如看好阿里，可留意阿里認購證18194)，行使價128.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證60918)，收回價93.88元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。或可留意阿里熊證60922)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

內險股個別發展，中國平安02318)股價變動不大，續於約47.2元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證18753)，行使價57元，2023年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

友邦保險01299)股價在100天線見支持，連續反彈兩日，逆市升至80.2元。如看好友邦，可留意友邦認購證12303)，行使價83.85元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證17789)，行使價72.95元，2023年月3到期，實際槓桿4倍。

美國汽油需求於駕駛旺季同比下跌8%，國際油價連日受壓，中國海洋石油00883)股價下跌，至10天線約9.75元水平徘徊。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

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