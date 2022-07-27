朱紅：阿里擬改為香港主要上市，留意阿里購18194/沽19137

如看好恒指，可留意恒指牛證61558)，收回價20200點，2022年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證20834)，行使價22100點，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59049)，收回價21400點，2023年2月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴09988)宣布，將按照香港上市規則申請香港為主要上市地，預期將於今年年底前生效。 公司預期雙重主要上市地位將有助擴大其投資者基礎及帶來新增的流動性，尤其是可觸達更多位於中國及亞洲其他地區的投資者。

阿里股價顯著造好，反彈逾6%高見106.1元。如看好阿里，可留意阿里認購證18194)，行使價128.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證60918)，收回價93.88元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。或可留意阿里熊證60922)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

科技股普遍向好，京東集團09618)升越20天線，高見253.6元。如看好京東，可留意京東認購證18186)，行使價334元，2023年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡京東，可留意京東熊證56636)，收回價300.781元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

市場憧憬港交所00388)或受惠於阿里申請改為香港主要上市，港交所股價升近4%，升越20天線高見369.8元。如看好港交所，可留意港交認購證20120)，行使價410.2元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交熊證66688)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

國家能源局提出要大力推動油氣相關規劃落地實施，以更大力度增加上游投資，石油股板塊普遍向好，中國海洋石油00883)股價上升，升越20天線高見10.1元。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

美國國債孳息率上升，國際金價偏軟，SPDR金ETF02840)輕微回落，在1260元水平整固。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

據報小米集團01810)投資汽車LED模組解決方案供應商「晶合光電」，小米股價靠穩，續沿10天線約12.86元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證16228)，行使價14.66元，2022年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證14033)，行使價10.5元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

中港股市靠穩，內險股普遍向好，中國平安02318)升至10天線約48.5元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證18753)，行使價57元，2023年1月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證21405)，行使價43.45元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

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