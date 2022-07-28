朱紅：港交所逆市靠穩，留意港交購20120/熊66688

如看好恒指，可留意恒指牛證60592)，收回價20000點，2022年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證20834)，行使價22100點，2022年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59048)，收回價21200點，2023年2月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證14027)，行使價18000點，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

港交所00388)表示，今年將會加快完善上市制度，正研究為大型高科技公司拓闊上市門檻，另外亦計劃將第二上市公司納入港股通。加上市場憧憬將有更多公司改為以香港作主要上市，港交所表現靠穩，曾逆市升至371.4元，其後在約369元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證20120)，行使價410.2元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交熊證66688)，收回價410元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴09988)公布2022財政年度報告，截至2022年7月15日主要股東軟銀持股比例降至23.9%，媒體推算軟銀已減持阿里逾3億股。阿里股價回吐，再度下試100元關口支持。如看好阿里，可留意阿里認購證18194)，行使價128.1元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿2倍。或可留意阿里熊證60922)，收回價120.08元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

據報比亞迪01211)等多家企業，按深圳政府要求封閉運行一周。公司股價靠穩，續沿10天線約286元整固。現時一手比亞迪正股入場費約14萬港元，如果投資者想以較少量資金以槓桿形式投資比亞迪，可以考慮比亞迪認購證或者牛證。如看好比迪，可留意比迪認購證17786)，行使價380.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意比迪牛證60912)，收回價260.2元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

財政司司長陳茂波預計未來數月最優惠利率可能上調，將會是四年以來首次提高，上調時間將取決於銀行及存款流動而定。 匯豐00005)表現靠穩，續於50元關口徘徊。如看好匯豐，可留意周三27日)新上市匯豐認購證21756)，行使價53.53元，2023年1月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證21092)，行使價41.95元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

美國政府宣布，將從戰略石油儲備額外釋放2,000萬桶石油，石油儲備跌至4.755億桶，為1985年6月以來最低。國際油價偏軟，中國海洋石油00883)股價輕微回落，在9.97元水平整固。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

市場觀望美國聯儲局議息結果，國際金價變化不大，SPDR金ETF02840)輕微回落，在10天線約1256元水平整固。如看好S金，可留意S金認購證20358)，行使價1428.5元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

中芯國際00981)股價連日回吐，回落至10天線約16.6元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證21089)，行使價19.4元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。

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